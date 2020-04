VIDEO: मोदी ने दीया जलाने को कहा, देखें कहां-कहां लोगों ने निकाला जुलूस

India

oi-Kamal Kumar

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर दीये और मोमबत्ती जलाकर एकजुटता का संदेश दें। पीएम मोदी की इस अपील पर देश भर में लोगों ने सभी घरों की लाइट बंद कर दिया और एकजुटता दिखाने के लिए मिट्टी के दीये, मोमबत्ती जलाकर उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने भी अपने आवास पर दिए जलाए। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम दिग्गजों ने दीप जलाकर एकता का संदेश दिया। हालांकि, पीएम मोदी की इस अपील के बाद कई जगह से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें आईं और लोग पटाखे फोड़ते नजर आए।

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में पटाखे फोड़ने की हैरान करने वाली तस्वीरें और वीडियो आए। रात के 9 बजते ही कई इलाकों में लोग घरों से बाहर आकर पटाखे फोड़ते नजर आए। रॉकेट से लेकर बैलून लैंप छोड़े जा रहे थे। यहां तक कि लोग देर रात सड़कों पर जुलूस भी निकाल रहे थे।

BJP MLAs tend to be much more dumber than the voters that vote for them. It's a riddle🙄 pic.twitter.com/po0hZcNhy3

मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर तो कहीं, मशाल लेकर सड़कों पर लोग झुंड में चलते दिखाई दिए। कर्नाटक के कांग्रेस नेता श्रीवत्स वाईबी ने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें लोग झुंड में बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं।

You can quarantine yourself for 21 days without stepping out for a minute

But this one disco dance is enough to infect the entire bunch if even one of them is infected

What form of Social distancing is this?pic.twitter.com/lvJCMMjaPE