40 करोड़ बच्चों को लगनी है वैक्सीन, एक्सपर्ट से समझिए कहां से आएगी इतनी डोज ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर: भारत बायोटेक की बच्चों की कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिश मिलने के बाद इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन, देश की एक-तिहाई से भी ज्यादा या यूं समझ लीजिए कि लगभग एक-चौथाई आबादी को कोरोना की रोकथाम की खुराक लगाना इतना क्या आसान है। जबकि, यह वो आयु वर्ग है जो अब एक्सपोज हो रहा है। स्कूल खुलने लगे हैं। ऑनलाइन क्लास के दौर धीरे-धीरे खत्म होने लगे हैं। इस महाभियान को लेकर इस मामले के एक्सपर्ट की राय एक नहीं है।

English summary

In India, there has been an increase in the hope of getting the Covid vaccine for children of 2 to 18 years, but where will the 400 million doses come from?