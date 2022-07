जम्मू-कश्मीर: पुंछ में LOC के पास ग्रेनेड विस्फोट, सेना के दो अफसर शहीद

India

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 18 जुलाई: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास अचानक एक ग्रेनेड विस्फोट में सेना के एक कप्तान और एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) शहीद हो गए। घटना मेंढर सेक्टर में उस वक्त हुई जब सेना के जवान ड्यूटी पर थे। सेना के कप्तान और जेसीओ को इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना रविवार देर रात की है, जिसकी जानकारी सोमवार को सेना के अधिकारियों ने दी।

मिली जानकारी के अनुसार विस्फोट के बाद घायल अधिकारियों को तुरंत हेलीकॉप्टर से उधमपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की सांसें थम गई। भारतीय सेना ने ट्वीट ने बताया कि मेंढर सेक्टर (जम्मू-कश्मीर) में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हुए एक ग्रेनेड विस्फोट में कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह की जान चली गई।

Captain Anand and Nb Sub Bhagwan Singh lost their lives in a grenade blast that occurred while they were performing their duties on the Line of Control (LoC) in Mendhar Sector (J&K): Indian Army officials pic.twitter.com/IhURxzSEnv