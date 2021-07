Haryana: हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को दिया छात्रों की संख्या अपडेट करने के निर्देश

Haryana

oi-Bavita Jha

चंडीगढ़, जुलाई 5। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को अपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली को अपडेट करने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS को अपडेट करने का आदेश दिया है, ताकि स्कूलों में छात्रों की संख्या की सही-सही जानकारी मिल सके।

शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया है, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस आदेश के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि पिछले साल तक प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में तकरीबन 29 लाख छात्र थे, जिसमें से अभी तक केवल 17 लाख छात्रों की जानकारी ही प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध है। अभी तक 12 लाख छात्रों की जानकारी एमआईएस पर अपडेट नहीं की गई है, जिसे सरकार ने स्कूल प्रबंधन को फौरन अपडेट करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें एमआईएस प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए हैं, जिसकी मदद से छात्रों के एडमिशन की जानकारी मिलती है। शिक्षा विभाग ने एमआईएस अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

Haryana's School Education Department has directed all private schools in the State to update their Management Information System (MIS) to provide accurate information regarding enrollment of students in the schools.