बवाल मचने के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मांगी माफी, कहा-'अगर किसी को दुख पहुंचा तो Sorry'

चंडीगढ़। Haryana J P Dalal statement हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। दरअसल, शनिवार को उन्होंने कहा था कि जिन किसानों की मौत आंदोलन में हुई है, अगर वो घर पर भी रहते तो भी उनकी मौत हो जाती। उन्होंने कहा था कि क्या 1-2 लाख लोगों में से छह महीने के अंदर 200 लोग भी नहीं मरते हैं क्या? जेपी दलाल अपने इस बयान की वजह से विवादों में आ गए, जिसके बाद उन्होंने अब अपने बयान पर सफाई दी है। अब जेपी दलाल का कहना है कि अगर किसी को मेरे बयान से दुख पहुंचा है, तो मैं माफी मांगता हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों का भला ही चाहती है।

If anyone is hurt by my statements, then, I apologise. My statement has been misinterpreted. I am committed to the welfare of farmers, clarified Haryana Agriculture Minister JP Dalal yesterday pic.twitter.com/2NpUlPKRe9