करनाल प्रशासन के साथ किसानों की 3 घंटे चली मीटिंग फेल, राकेश टिकैत बोले- धरना रहेगा जारी

Haryana

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 08। हरियाणा के करनाल में धरना दे रहे किसानों की स्थानीय प्रशासन के साथ करीब 3 घंटे चली मीटिंग असफल रही है। इस मीटिंग में किसानों ने एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त किए जाने की मांग की, लेकिन प्रशासन किसानों की इस मांग पर राजी नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि मीटिंग फेल रही। साथ ही किसानों ने अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है।

Talk (with Karnal district admin) lasted for 3 hours but failed. Officers are not ready to suspend him (SDM Ayush Sinha) & lodge a case against him. The officers are getting directions from Chandigarh. So we have decided to continue our protest here: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/QaBBcuREq2