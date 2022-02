सीएम हिमंत बिस्वा ने कहा- 15 फरवरी से हट जाएंगे कोरोना प्रतिबंध, खुलेंगे स्कूल-कॉलेज व सिनेमा हॉल

Guwahati

oi-Prashanth Rai

गुवाहाटी। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया कि आगामी 15 फरवरी से राज्य में कोविड प्रतिबंध हटा लिये जाएंगे क्योंकि प्रदेश में महामारी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने सभी छात्रों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं जो 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, वे टीके जरूर लगवाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में अन्य नगर बोर्ड चुनावों के साथ, गुवाहाटी नगर निगम और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के चुनाव अप्रैल में होंगे।

सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया जाएगा। मॉल और सिनेमाघर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह समारोह रात में आयोजित किये जा सकेंगे। लेकिन अतिथियों का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म हो रही है। कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज खोल दिये गए हैं। गुजरात, बिहार व दिल्ली में आज से स्कूल खोल दिये गए हैं।

There will be no curfew in Assam from February 15th and all COVID-19 restrictions are hereby withdrawn. I appeal to all students who appear in Class 10th and Class 12th examinations to take #COVID19 vaccines: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/4qTAvrgjkW