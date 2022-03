असम सरकार ने The Kashmiri Files फिल्म देखने के लिए राज्य कर्मचारियों को दी आधे दिन की छुट्टी

Guwahati

oi-Prashanth Rai

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा किया कि राज्य सरकार के कर्मचारी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं, जो 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है। सरमा ने कहा कि "यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सरकारी कर्मचारी #TheKashmirFiles देखने के लिए आधे दिन के विशेष अवकाश के हकदार होंगे। उन्हें केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना होगा और अगले दिन टिकट जमा करना होगा।"

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गुवाहाटी के एक थिएटर में फिल्म देखी और कहा कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार मानवता पर एक धब्बा है। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने फिल्म देखने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा था कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उनका पलायन मानवता पर एक धब्बा है। #TheKashmirFiles में उनकी दुर्दशा के दिल दहला देने वाले चित्रण से प्रभावित हुआ, जिसे मैंने अपने कैबिनेट सहयोगियों और @BJP4Assam और सहयोगियों के विधायकों के साथ देखा।

Glad to announce that our Govt employees will be entitled for half-day special leave to watch #TheKashmirFiles.

They will have to only inform their superior officers and submit the tickets the next day. pic.twitter.com/RNQzOk9iCK