आज से खुले गुजरात के तीर्थस्थल, 61 दिन से बंद सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्त, कुछ पाबंदियां बरकरार

अहमदाबाद। कोरोना महामारी के चलते लंब समय से आमजन के लिए बंद गुजरात के तीर्थस्थल अब खुल रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश देते हुए मंदिर-दर्शन की अनुमति दे दी है। हालांकि, ज्यादातर मंदिरों में अभी 50 लोग एकत्रित होने पर भी रोक है। प्रदेश में 61 दिन बंद रहने के बाद सोमनाथ मंदिर खुल गया है। वहीं, अंबाजी मंदिर भी 57 दिन बाद 12 जून से खुलेगा।

