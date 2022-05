गुजरात: कोर्ट ने BJP विधायक केसरी सिंह को सुनाई 2 साल की सजा, जुआ खेलते हुए किया था गिरफ्तार

Gujarat

oi-Love Gaur

गांधीनगर, 11 मई: गुजरात में बीजेपी विधायक को एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बीजेपी विधायक को सश्रम कारावास की सजा दी। कोर्ट ने यह सजा जुआ खेलने के मामले में पकड़े जाने के बाद सुनाई। जानकारी के मुताबिक खेड़ा जिले की हालोल कोर्ट ने मातर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हलोल सेशन कोर्ट ने बुधवार को भाजपा विधायक केसरी सिंह सोलंकी और 26 अन्य आरोपियों को जुआ खेलने और साल 2021 में शराब रखने के आरोप में दो साल कैद की सजा सुनाई है। बाद में कोर्ट ने बीजेपी विधायक सोलंकी समेत 24 दोषियों को जमानत दे दी।

Gujarat | Halol Sessions Court today sentenced BJP MLA Kesari Singh Solanki and 26 others to two years of imprisonment for gambling and possession of alcohol in 2021

Later, the court granted bail to 24 convicts including BJP MLA Solanki