गुजरात: विजय रूपाणी ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, नए सीएम के नामों को लेकर अटकलें तेज

Gujarat

oi-Akarsh Shukla

गांधीनगर, 11 सितंबर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गांधीनगर में एक बैठक के बाद गुजरात की राजनीति ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि राज्य में आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सीएम का चेहरा बदलने के मूड में थी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री को नामों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं, इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी और पार्टी संगठन के बीच बीते कई दिनों से मतभेद चल रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से विजय रूपाणी के अनबन की खबरें भी सामने आई थीं। रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब गुजरात के नए सीएम की रेस में नितिन पटेल सबसे आगे चल रहे हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था तो उस समय भी माना जा रहा था कि नितिन पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे।

I want to thank BJP for giving me this opportunity to serve as Gujarat's CM. During my tenure, I got the opportunity to add to the development of the state under PM Modi's leadership: Vijay Rupani in Gandhinagar pic.twitter.com/O0gz82y3gH