Gujarat Election 2022: गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में AAP का क्या है हाल ? जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat assembly elections 2022: गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वहां सत्ता में आने के लिए सौराष्ट्र क्षेत्र पर पकड़ होनी जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने इस बार जिन इसुदान गढ़वी को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है, वह भी उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की रणनीति वही है कि इससे पूरे सौराष्ट्र में झाड़ू के पक्ष में हवा बनाई जा सकेगी। गढ़वी जिस खंभालिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि ना सिर्फ खंभालिया में बल्कि बाकी सौराष्ट्र क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। वह जमीनी स्तर पर कितना जनाधार बना पाई है। क्योंकि, वहां के मतदाताओं के लिए यह पार्टी अभी बिल्कुल नई-नवेली है।

English summary

Gujarat Election 2022:Aam Aadmi Party is not able to make headway in Saurashtra region. There are many doubts in the minds of voters about Kejriwal's party. No free electricity-water issue