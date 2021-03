गुजरात: महाशिवरात्रि पर भीड़ जुटाने वाले BJP विधायक का बयान, इसके लिए भगवान हैं जिम्मेदार

Gujarat

oi-Kapil Tiwari

वडोदरा। देश में कोरोना का खतरा एकबार फिर से बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेता ही कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ने में लगे हैं। आपको बता दें कि हाल ही महाशिवरात्रि के मौके पर भाजपा नेता योगेश पटेल के आयोजन में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। अब इस मामले पर बवाल खड़ा हो गया है। विवाद होने पर योगेश पटेल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए भगवान जिम्मेदार हैं।

मैंने किसी को नहीं बुलाया: योगेश पटेल

मंजलपुर से विधायक योगेश पटेल ने अपने महाशिवरात्रि के आयोजन में भीड़ होने पर कहा कि उन्होंने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था। पटेल ने कहा, 'मैंने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था। मैं इसके लिए जवाबदेह कैसे हो सकता हूं? इसके लिए भगवान जिम्मेदार हैं।

Vadodara | I didn't send an invite to anyone. How can I be answerable for this? God is responsible: Yogesh Patel, BJP MLA from Manjalpur on being asked about participation of a large no. of people in a Mahashivratri event organized by Satyam Shivam Sundaram Samiti amid COVID19 pic.twitter.com/ssAoKBhdzo