दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुलेगी, यहां ढाई लाख में होंगे अब शादी-ब्याह

View this post on Instagram

Let the trees, plants, shrubs, river, sky, mountains be a guest at your wedding. For Inquiries Contact: 9797949494 l 6354911451 Email: sales@statueofunitytentcity.com #StatueOfUnity #StatueOfUnityTentCity #naturewedding #wedding #weddinginspiration #weddingphotography #destinationwedding #weddingday #weddingvenue #luxurywedding #weddinginspo #beautifuldestinations #nature #GujaratTourism #tentcitynarmada #incredibleindia #staycation #gujarat #kevadia #vadodara #baroda #ahmedabad #surat #rajkot #gandhinagar #jamnagar #bhavnagar #anand #bharuch #nadiad @outlooktraveller @cntravellerindia @natgeotravellerindia @gujarattourism @incredibleindia