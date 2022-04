350km की रफ्तार से चलेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन,बिलिमोरा-सूरत के बीच ट्रायल, कितना होगा किराया ? जानिए

Gujarat

भरूच, 14 अप्रैल: महाराष्ट्र में भले ही देश की पहली बुलेट ट्रेन के काम में सियासी अड़ंगा लगा हो, लेकिन गुजरात में इसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। स्थिति ये है कि सभी स्टेशनों पर भी काम चल रहा है और साबरमती में बन रहा यात्री हब तो इसी साल अगस्त में तैयार होने वाला है। यही वजह है कि अब बुलेट ट्रेनों की ट्रायल की चर्चा शुरू हो गई है। इतना तय हो गया है कि देश में जब पहली बुलेट ट्रेन ट्रायल के लिए जापानी तकनीक पर आधारित विशेष ट्रैक पर दौड़ेगी तो उसकी रफ्तार हवाई जहाज के टेकऑफ की स्पीड जितनी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हाई-स्पीड ड्रीम प्रोजेक्ट पर बाकी का काम किस स्थिति में है और सबसे बड़ी मतलब की बात कि किराया क्या होगा, आइए जान लेते हैं।

Bullet train will be trialed at a speed of 350 km between Bilimora-Surat stations of Gujarat, its fare is likely to be equal to the economy class of the airplane