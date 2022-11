Gujarat Election:सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस से पिछड़ी थी बीजेपी, इस बार क्या है हाल ? जानिए

Gujarat

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विधानसभा की 48 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ढीली पड़ गई थी। तब कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर ली थी। इसलिए, इसबार चुनावों के ऐलान से पहले से ही भाजपा की टॉप लीडरशिप ने भी यहां पर अपने जनाधार को वापस लाने के लिए कड़ी मशक्कत शुरू कर दी थी। लेकिन, इस बार आम आदमी पार्टी एक नई चुनौती के तौर पर सामने आई है। हालांकि, भाजपा ने काफी मेहनत की है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इस बार सौराष्ट्र से होकर गांधी नगर की सत्ता तक पहुंच किसकी बनती है।

Gujarat Election 2022:This time BJP wants to reverse the game on 48 seats in Saurashtra. The party had lost 28 seats to the Congress last time. This time Aam Aadmi Party became a challenge