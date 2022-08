जानिए क्या है कसरवल कांड, जिसकी वहज से जेल जा सकते हैं योगी के कैबिनेट मंत्री

Gorakhpur

गोरखपुर,7अगस्त: योगी सरकार-2 में मत्स पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।उन्हें 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश है।हालांकि कैबिनेट मंत्री को अभी इस आदेश की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को सात साल पुराने मामले यह आदेश दिया है।आखिर क्या मामला है जो एक कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी का कारण बन रहा है।क्या है कसरवल कांड? इन सारे चीजों के बारे में विस्तार से जानिए।

क्या है कसरवल कांड कसरवल गोरखपुर के सहजनवां में स्थित एक जगह है।इसी जगह से संजय निषाद को एक बड़े नेता की पहचान मिली। 2015 का जून माह था। सुबह से ही यहां गोरखपुर-सहजनवां रेलवे लाइन पर कई लोग इकठ्ठा होने लगे।योजना थी रेल मार्ग जाम करने की। सरकारी नौकरियों में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद ने यह योजना बनाई थी।राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के संयोजक डा.संजय निषाद की अगुवाई में सभी जिलों से निषाद समुदाय के लोग आए थे।इसकी जानकारी पुलिस व प्रशासन को नहीं थी।जैसे ही पुलिस व प्रशासन को इसकी जानकारी हुई मौके पर पहुंच गए।पुलिस व प्रशासन ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया।लेकिन भीड़ उग्र हो गई।पुलिस पर पथराव के दौरान गोलियां चलीं। तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। इस दौरान कई राउंड गोली भी चली। जिससे आंदोलन में शामिल 22 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। पथराव में गोरखपुर के तत्कालीन डीआइजी और संतकबीरनगर के एसपी सहित 30 से अधिक पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे।

दर्ज हुआ था केस इस घटना में संजय निषाद सहित कुछ 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुुुुुुआ। गिरफ्तारी शुरु हुई।संजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।इसी घटना के बाद से संजय निषाद की एक पहचान एक बड़े नेता के रुप में हुई।भारत सरकार से निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने की मांग करने वाली निषाद पार्टी को बेहद ही कम समय में उन्होंने चौथे नंबर का दर्जा दिला दिया।

गोरखपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री डॉ. संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने पुलिस को सख्त आदेश जारी किया कि, 10 अगस्त तक कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें।

