मुंबई-गोवा क्रूज शिप अपडेट: जहाज में कोरोना विस्फोट, 2 हजार में से 66 यात्री संक्रमित

Goa

oi-Love Gaur

पणजी, 03 जनवरी: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ओमिक्रॉन ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में लगातार नए केस बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार तेजी से चिंताजनक होती जा रही है। इस बीच खबर मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज शिप के एक क्रू मेंबर की कोरोना रिपोर्ट जांच में पॉजिटिव आई, जिसके बाद क्रूज में हड़कंप मच गाय। शिप पर करीब 2000 लोग सवार थे, जिनका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 66 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं।

गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से टेस्ट किए गए 2000 सैंपल में से 66 यात्रियों की COVID19 पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। इसी के साथ मंत्री ने बताया कि अब सरकार फैसला करेगी कि यात्रियों को जहाज से उतरने दिया जाएगा या नहीं। विश्वजीत राणे के मुताबिक अब वो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे।

Covid-19 Update - Goa

Out of 2000 samples tested from Cordelia crusie ship, 66 passengers tested positive for #COVID19

Respective collectors & MPT staff have been informed of the same.

The authorities will decide whether to allow disembarking of passengers from the ship.