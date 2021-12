सेक्स स्कैंडल के आरोप के बाद मिलिंद नाइक ने गोवा सरकार में मंत्री पद से दिया इस्तीफा

Goa

oi-Akarsh Shukla

पणजी, 15 दिसंबर। गोवा में अगले साल यानी 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इससे ठीक पहले प्रदेश के मंत्री मिलिंद नाइक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद नाइक के इस्तीफा देने की वजह उन पर लगा कथित सेक्स स्कैंडल है, जिसका आरोप गोवा कांग्रेस ने उन पर लगाया था। मिलिंद नाइक पर आरोप था कि उन्होंने कथित रूप से एक महिला के साथ यौन शोषण किया, कांग्रेस ने बुधवार को सार्वजनिक रूप से मोरमुगांव के बीजेपी विधायक मिलिंद पर यह गंभीर आरोप लगाया था।

आपको बता दें कि गोवा के कांग्रेस चीफ गिरीश चोडनकर ने दावा किया था कि उन्होंने खुद मिलिंद नाइक का एक वीडियो देखा था, जो महिला यौन शोषण मामले में उनकी संलिप्तता को साबित करता है। गिरीश चोडनकर ने दो दिन पहले गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की और यौन शोषण मामले में राज्य के मंत्री और बीजेपी नेत मिलिंद नाइक की कथित भूमिका को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। इस बीच गिरीश चोडनकर ने गोवा बीजेपी प्रमुख सदानंद शेत तनावडे को राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से बात करने और मंत्री मिलिंद नाइक को कैबिनेट से हटाने की चुनौती दी थी।

Milind Naik has tendered his resignation as Minister in Government of Goa, to ensure a free and fair probe, which has been accepted and sent to the Governor: Chief Minister's Office

Goa Congress President today accused Naik of being involved in a "sex scandal".