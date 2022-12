घुड़चढ़ी में दूल्हे की जगह दुल्हन ने संभाली घोड़े की लगाम, Ghaziabad की अनोखी शादी का वीडियो हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक अनोखी शादी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमे घुड़चढ़ी की रस्म में दूल्हे की जगह दुल्हन घोड़ी के ऊपर नजर आ रही है।

Ghaziabad

शादी के समय घुड़चढ़ी की रस्म को धूमधाम से मनाया जाता है। घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान दूल्हे के हुनर की परख होती है। दरअसल, मान्यता यह है कि अगर दूल्हा घोड़ी की लगाम ठीक तरीके से हाथ में थामकर रख सकता है तो माना जाता है कि वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने में समर्थ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक अनोखी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमे घुड़चढ़ी की रस्म में दूल्हे की जगह दुल्हन घोड़ी के ऊपर नजर आ रही है।



English summary

The bride took the reins of the horse instead of the groom in Ghudcharhi, video of Ghaziabad's unique wedding went viral