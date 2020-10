निकिता मर्डर केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, गृहमंत्री अनिल विज ने कहा- आरोपियों को जल्द मिलेगी सजा

Faridabad

oi-Vinay Saxena

फरीदाबाद। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि रोजाना सुनवाई की जा सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इससे पहले निकिता के पिता ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने और केस का निपटारा किए जाने की मांग की थी।

निकिता के पिता ने बताया 2018 में क्यों वापस लिया था केस

निकिता के पिता ने कहा, '2018 में जो घटना हुई थी उस समय हमने एफआईआर करवाई थी और एक्शन भी लिया गया था। हमने लोक लाज और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखकर केस वापिस ले लिया था। उनकी तरफ से आश्वासन भी मिला था कि कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि उस समय मैंने गलत किया।' निकिता के पिता ने कहा, 'अब दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और केस का निपटारा किया जाए। भारत की न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो सभी से विनती करता हूं कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर सबूत पहले ही मौजूद हों तो अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए।'

#Ballabhgarh woman killing case to be heard in a fast-track court so that day-to-day hearing can be held and the accused can be punished soon: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/pxZVFtFCU5