गणतंत्र दिवस 2021: राजपथ पर परेड में दिखेगी राम मंदिर की झांकी, प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Faizabad

oi-Vinay Saxena

अयोध्या। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार दिल्ली में होने वाली परेड में अयोध्या की झांकी दिखाई देगी। 'अयोध्या: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर' शीर्षक से प्रस्तावित इस झांकी में भव्य राम मंदिर का मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या की संस्कृति, परंपरा, कला और विभिन्न देशों से अयोध्या व प्रभु राम से संबंधों का दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव को भी दिखाया जाएगा।

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर निकलने वाली परेड में हर साल विभिन्न राज्यों के विशिष्टताओं-विविधताओं को झांसी के माध्यम से दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश भी इसमें सहभागिता करता है। इस बार सूचना विभाग गणतंत्र दिवस की परेड में अयोध्या की झांकी दिखाने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

'Ayodhya: Cultural heritage of Uttar Pradesh' will be the theme of the state's tableau at Republic Day parade 2021. Presentations related to the themes depicting Lord Ram and Ram Temple in Ayodhya will be made in the tableau. The proposal of the tableau has been approved.