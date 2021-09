Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 16 सितंबर। बॉलीवुड एक्‍टर सैफ अली खान हाल ही में द कपिल शर्मा शो में पहुंचे। एक्‍टर अपनी फिल्‍म 'भूत पुलिस' (Bhoot Police) का प्रमोशन करने इस शो में पहुंचे। इस शो में उनके साथ उनकी इस फिल्‍म में को-स्टार जैकलीन फर्नांडीज और यामी गौतम भी नजर आए। हालांकि इस फिल्‍म अर्जुन कपूर भी हैं लेकिन वो इस शो में नजर नहीं आए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 10 सितंबर को रिलीज हो चुकी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए यामी गौतम जिन्‍होंने हाल ही में शादी की है उनकी शादी में आए कम मेहमानों की बात छिड़ी तो सैफ अली खान बीच में बोल पड़े मुझे महंगी शादियों से बहुत डर लगता है। आइए जानते हैं सैफ अली ने आखिर ऐसा क्‍यों कहा ?

English summary

Why did Saif Ali Khan, who has done two marriages, now say – I am very afraid of expensive weddings