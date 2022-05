Entertainment

मुंबई, 09 मई: संभावना सेठ आए दिन अपने डॉगी के वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं। संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की शादी को अब 6 साल हो चुके हैं लेकिन उनको कोई बच्‍चा नहीं है। वहीं अब संभावना सेठ को यूजर्स उनको अभी तक बच्‍चा ना होने पर ट्रोल कर रहे हैं। जिसके बाद संभावना ने अब तक बच्‍चा ना होने का दर्द बयां किया है।

Why could Sambhavna Seth not become a mother even after 6 years of marriage? The pain of not having a child