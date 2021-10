Aryan Khan:जब शाहरुख खान ने कहा था,'मैं चाहता हूं मेरा बेटा ड्रग्स ले,लड़कियों संग...',वायरल हो रहा Video

Entertainment

मुंबई, 3 अक्टूबर। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान( Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान( Aryan Khan) को नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने हिरासत में लिया है। दरअसल शनिवार की देर रात मुंबई में एक क्रूज पर जब एनसीबी की टीम ने छापेमारी की तो वहीं चल रही रेव पार्टी में आर्यन खान भी मौजूद थे, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। पुलिस ने आर्यन खान का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया है , उनके फोन और चैट की जांच की जा रही है। एनसीबी उनका मेडिकल करवाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं रेव पार्टी मामले में आर्यन खान का नाम सामने आने के बाद से शाहरुख खान एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

Mumbai rave party: when ShahRukh Khan said he wants his Son Aryan Khan do Drugs, Physical relation with girls, Old Clips Viral after Aryan Khan detained in drugs party case