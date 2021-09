मौत से एक रात पहले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ था? रात 3.30 बजे मां से बेचैनी,सीने में दर्द की कही थी बात

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 03 सितंबर: अभिनेता और बिग बॉस-13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने (हार्ट अटैक) से निधन हो गया। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला को जब 2 सितंबर की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल आने से पहले से ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाएं ली थीं और वह सुबह सोकर उठे ही नहीं। उसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया। तो आइए जानते हैं कि मौत से एक रात पहले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ था?

