'Vikram Vedha': ऋतिक के बर्थडे पर फैंस को मिला तोहफा, 'विक्रम वेधा' का फर्स्ट लुक OUT

नई दिल्ली, 10 जनवरी। आखिरकार इंतजार हुआ खत्म और डैशिंग स्टार ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों को 'विक्रम वेधा' के फर्स्ट लुक का शानदार तोहफा मिल गया है। इस फिल्म का ऋतिक के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। फिल्म 30 सितंबर 2022 को वर्ल्डवाइड थ‍िएटर्स में रिलीज की जाएगी।

'VIKRAM VEDHA': HRITHIK FIRST LOOK AS VEDHA... #FirstLook of #HrithikRoshan as #Vedha from #VikramVedha ... Costars #SaifAliKhan and #RadhikaApte ... Pushkar-Gayathri - who directed the original #Tamil film - direct this film. #VedhaFirstLook #HappyBirthdayHrithikRoshan pic.twitter.com/PDjpjDhFVA

