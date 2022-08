सुष्मिता सेन ने समंदर किनारे दिखाई अदाएं, तो खुद को रोक नहीं पाए ललित मोदी, कह डाली ये बात

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 अगस्त: देश के जाने-माने बिजनेसमैन ललित मोदी ने उस वक्त इंटरनेट पर आग लगा दी, जब उन्होंने बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुष्मिता सेन संग अपने रिलेशनशिप की खबरों को ऑफिशियल किया। ललित मोदी ने सुष्मिता संग कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को हैरान करके रख दिया। इंटरनेट पर ये खबरें आग की तरह फैल गईं। एक्ट्रेस संग मालदीव और सर्दीनिया की तस्वीरें देखकर फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई। अब हाल ही में सुष्मिता सेन ने सर्दीनिया से अपनी एक थ्रोबैक वीडियो शेयर की है, ऐसे में ललित मोदी एक्ट्रेस की तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं सके।

English summary

Sushmita Sen has shared a throwback video of her from Sardinia, Now Lalit Modi could not stop himself seeing the picture of the actress.