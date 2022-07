सुष्मिता सेन और ललित मोदी ने क्या कर ली है सगाई, तस्वीर में फ्लॉन्ट कर रही हैं बड़ी वाली डायमंड रिंग

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 15 मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष ललित मोदी अपने अफेयर को लेकर सोसल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर सुष्मिता सेन के साथ अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर करके अपने रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिय पर दोनों के लव लाइफ को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान सुष्मिता सेन के बड़े वाले डायमंड पर रिंग पर गया है, जिसको लेकर यूजर्स कह रहे हैं कि सुष्मिता ने ललित मोदी से चोरी-चुपके सगाई कर ली है।

Just for clarity. Not married - just dating each other. That too it will happen one day. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families - not to mention my #better looking partner @sushmitasen47 - a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓. In love does not mean marriage YET. BUT ONE THAT For sure pic.twitter.com/WL8Hab3P6V