साउथ से लेकर नॉर्थ तक लड़कियों के क्रश रहे महेश बाबू ने की है इस मिस इंडिया से शादी, पढ़ें Love Story

नई दिल्ली, 10 मई। बॉलीवुड बनाम साउथ की जंग में अब साउथ सुपर स्टार महेश बाबू कूद पड़े हैं। फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च पर दक्षिण भारत के इस हिट स्टार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अपनी स्टाइल और एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने वाले महेश बाबू ने कहा कि 'मुझे अक्सर हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलते हैं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को मना भी किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए मैं उधर ध्यान नहीं देता, वैसे सच कहूं तो मैं हमेशा से तेलुगू फिल्में करना चाहता था और मैं वो करके काफी खुश हूं।'

Bollywood Can't Afford Me, Don't Want To Waste My Time says South Superstar Mahesh Babu. here is Read Mahesh Babu And Namrata Shirodkar Love Story, its really Touching .