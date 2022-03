Sonam Kapoor is Pregnant: बोले पापा अनिल-'Life की सबसे Exciting Role की तैयारी कर रहा'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 मार्च। बॉलीवुड की 'खूबसूरत' गर्ल सोनम कपूर मां बनने वाली हैं। उनके पति आनंद आहूजा ने जैसे ही इस खुशखबरी के बारे में लोगों को बताया, सोनम-आनंद को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सोनम कपूर की इस खुशखबरी सुनकर हर माता-पिता की तरह एक्टर अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। अनिल ने अपनी इस खुशी को एक इमोशनल पोस्ट के जरिए भी बांटा है।

English summary

After Sonam Kapoor and Anand Ahuja announced their pregnancy on Instagram on Monday, Anil Kapoor Is "Preparing For The Most Exciting Role" Of His Life - Becoming A Grandfather, here is his post.