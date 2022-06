हमेशा विवादों में रहा है शक्ति कपूर का परिवार, स्टिंग ऑपरेशन में खुद फंसे थे, बेटी श्रद्धा हो चुकी हैं बैन

Entertainment

oi-Ankur Sharma

बेंगलुरु, 13 जून। एक बार फिर से बॉलीवुड में ड्रग्स केस के तूफान ने उबाल मारा है। इस बार निशाने पर आए हैं मशहूर एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर, जिन्हें कि बेंगलुरु में पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनपर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। मालूम हो कि सिद्धांत कुछ लोगों के साथ बेंगलुरु के एमजी रोड स्थित होटल में पार्टी कर रहे थे, पुलिस को खबर मिली थी इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है और इसी आधार पर उसने वहां पर छापा मारा और 6 लोगों को हिरासत में लिया, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी 6 लोग ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं।

English summary

Actor Shakti Kapoor's son has been detained in Bengaluru for drug abuse. Shakti Kapoor's family has always been in controversies, was itself trapped in sting operation, media has also banned Daughter Shraddha and now son on target. read full story.