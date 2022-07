कभी रोमांस कभी खतरनाक एडवेंचर, कुछ इस तरह दीपिका संग रणवीर ने मनाया जन्मदिन, फैंस बोले- 'उफ्फ लव बर्ड्स'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 12 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में अपना 37वां जन्मदिन मनाया। अपने स्पेशल डे को एक्टर ने अपनी लेडी लव दीपिका पादुकोण के साथ सेलिब्रेट किया। एक्टर के बर्थडे पर कपल यूएस में था। 'रणवीर वर्सेज वाइल्ड' की ही तरह कपल ने भी खूब एडवेंचर किया। अब बॉलीवुड के इस पावर कपल ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। रणवीर और दीपिका की इन तस्वीरों पर से नजरें हटा पाना काफी मुश्किल है।

English summary

Recently Ranveer Singh celebrated his birthday with his loving wife Deepika. Now this power couple of Bollywood has shared their beautiful pictures from US with their fans on social media. It's difficult to take our eyes off these pictures of couple.