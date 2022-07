फोटोशूट बना मुसीबत, महिलाओं की भावनाएं आहत करने के जुर्म में रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 25 जुलाई: रणवीर सिंह की पेपर मैगजीन की तस्वीरें जबसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, एक्टर सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक्टर ने तस्वीरों को लेकर जमकर वाहवाही भी लूटी और ट्रोलर्स के निशाने पर भी आए। लेकिन चर्चा का विषय बने एक्टर के लिए उनकी ये न्यूड तस्वीरें अब परेशानी का सबब बनती दिख रही हैं। जी हां! आपको जानकर हैरानी होगी कि रणवीर की इन तस्वीरों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत किसी शख्स द्वारा महिलाओं की भावनाओं को आहत करने को लेकर दर्ज कराई गई है।

English summary

Ranveer Singh is in the Headlines for his nude photoshoot. Now these pictures seem to be causing trouble for the actor. A complaint has been filed regarding the nude photos of Ranveer.