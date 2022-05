Junior NTR Birthday : रामचरण ने लिखा इमोशनल पोस्ट, शेयर की यह खास फोटो

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

हैदराबाद, 20 मई : टॉलीवुड के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने अपनी एक्टिंग से न सिर्फ लोगों को अपना दीवाना बनाया है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी उनके दिलों में खास जगह बनाई है। एनटीआर तेलुगू सिनेमा के सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं। अपनी उम्दा एक्टिंग और दमदार किरदार की वजह से उन्हें टॉलीवुड के यंग टाइगर का लेबल मिला है। बताते चलें कि अपने अभिनय और व्यक्तित्व दोनों से ही फैंस के दिलों में राज करने वाले जूनियर एनटीआर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। बर्थडे के मौके पर दोस्तों और फैंस की ओर से उन्हें जबरदस्त प्यार मिला रहा है। इस मौके पर उनके अजीज दोस्त रामचरण ने भी उन्हें खास अंदाज में विश किया है।

Brother, co-star, friend … I don’t think words can define who you are to me @tarak9999 ! I will always always cherish what we have 🤗 Happy Birthday ! pic.twitter.com/CPHDUEzf6m

English summary

South actor Ram Charan sends birthday love to RRR co-star Jr NTR. He sent an emotional note; Sharing a photo of hugging the birthday star. he tweeted, " Brother, co-star, friend … I don’t think words can define who you are to me @tarak9999 ! I will always always cherish what we have. Happy Birthday !"