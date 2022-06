प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई बेटी की झलक, पापा निक संग मैचिंग शूज में दिखीं मालती

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 20 जून: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें और वीडियोज अकसर सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। जब से प्रियंका मां बनी हैं, वे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहीं हैं। एक्ट्रेस अपनी प्यारी बेटी की झलक भी फैंस के साथ शेयर करती हैं। हाल ही में प्रियंका ने बेटी मालती की एक और तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है। इस फोटो में मालती पिता निक के साथ हैं। ये खास तस्वीर प्रियंका ने फादर्स डे के मौके पर शेयर की।

English summary

On Father’s Day, Priyanka Chopra and Nick Jonas shared a new picture of daughter Malti Marie. The picture shows Nick standing with his back towards the camera, holding their baby girl.