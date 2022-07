शादी के बाद पायल रोहतगी ने शेयर किया ये खास वीडियो, पगफेरा की रस्म में सिंपल और खूबसूरत दिखीं एक्ट्रेस

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 14 जुलाई: पायल रोहतगी और संग्राम सिंह ने मोहब्बत के शहर आगरा में सात फेरे लिए और कपल हमेशा के लिए एक-दूसरे का हो गया। शादी में दोनों के परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। दोनों की शादी जेपी पेलेस में हुई। अब शादी के बाद एक्ट्रेस ने 13 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो पायल की पगफेरा रस्म का है। इस वीडियो में नई नवेली दुल्हन पायल बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं।

English summary

After marriage, Payal Rohatgi has shared a video of her Pagphera ritual with fans. Payal is looking very simple and beautiful in a yellow suit.