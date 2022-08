'उन्हें अकेला छोड़ दो...' जब पैपराजी ने कार्तिक आर्यन से पूछे एक्स को लेकर अजीबोगरीब सवाल, भड़क उठे नेटिजन्स

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 अगस्त: कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के वो स्टार हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल की है। अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करने वाले कार्तिक एक शानदार एक्टर हैं। फैंस को एक्टर की प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानने की भी खूब दिलचस्पी रहती है। दरअसल, करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाह्नवी कपूर और सारा अली खान बतौर गेस्ट आए थे, जहां उन्होंने साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को 'चीज' बताते हुए उन्हें डेट करने की इच्छा जताई थी। शो में इस दौरान कार्तिक आर्यन का भी जिक्र हुआ था। ऐसे में हाल ही में जब कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया तो पैपराजी ने एक्टर से खूब चुटकी ली।

English summary

In an episode of Koffee With Karan, Sara Ali Khan expressed her desire to date Vijay Deverakonda, calling him 'Cheese'. Now when Kartik Aaryan was spotted, the paparazzi asked Kartik if he likes Cheeze or not.