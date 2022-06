टॉपलेस होकर नेहा भसीन ने तोड़े बोल्डनेस के सारे रिकॉर्ड, तस्वीरें देखकर छूट जाएंगे पसीने

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जून: सिंगर नेहा भसीन की आवाज जितनी बेहतरीन है, उतने ही शानदार उनके लुक्स भी हैं। नेहा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। आय दिन सिंगर अपनी फोटोज और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। इस बार भी नेहा ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इन फोटोज में बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं। नेहा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई हैं।

English summary

Singer Neha Bhasin has shared some of her bold photos on Instagram. In these photos, the singer covered her body with flowers.