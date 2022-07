विग्नेश की इस हरकत से नयनतारा को हुआ करोड़ों का नुकसान, क्या नेटफ्लिक्स रद्द करेगा मेगा डील?

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 15 जुलाई: नयनतारा और विग्नेश जून 9 को शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं। ये शादी तमिल सिनेमा की सबसे ग्रैंड वेडिंग में से एक थी। ऐसे में खबरें भी थीं कि दोनों ने अपनी शादी की सभी रस्मों की एक वीडियो एलबम की स्ट्रीमिंग करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक मेगा डील की थी। हालांकि, अब उनकी इस डील पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं।

English summary

Nayanthara and Vignesh's wedding was grand wedding in Tamil cinema. There were also reports that the two had a mega deal with Netflix to stream a video album of all their wedding rituals. However, now the clouds of crisis seem to be hovering over his deal.