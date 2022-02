Mithya Trailer: 'तथ्य, कथ्य और सत्य की कहानी है मिथ्या', हुमा-अवंतिका के बोल्ड अंदाज ने खींचा ध्यान

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 फरवरी। इंतजार खत्म, 'मिथ्या' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हुमा कुरैशी और भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी के बोल्ड अंदाज और संवाद ने लोगों को क्रेजी बना दिया है। आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 'मिथ्या' की वेब सीरीज 18 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। सीरीज को छह भाग में ZEE5 पर दिखाया जाएगा।

यहां देखें ट्रेलर

English summary

Finally Mithya Trailer Out, Huma Qureshi and Avantika Dassani, both are looking bold and Impressive, here is video, please have a look.