Miss Universe Harnaaz Sandhu : हरनाज की जीत पर उर्वशी ने क्यों कहा- 'राष्ट्र से बढ़ कर कोई धर्म नहीं होता'

नई दिल्ली, 15 दिसंबर। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज हरनाज कौर संधू के सिर सजा है, पूरे 21 साल बाद इस खिताब की वापसी इंडिया में हुई है। हरनाज की जीत का जश्न पूरा भारत बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर हरनाज की जीत पर भारत की पूर्व मिस इंडिया उर्वशी रोतैला ने ऐसी बात इंस्ट्रागाम पर लिखी, जिसकी चर्चा देश-विदेश में होने लगीं। दरअसल उर्वशी ने अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'राष्ट्र से बढ़ कर कोई धर्म नहीं होता, I SWEAR I PROMISED MYSELF I WONT......I'M SORRY ...WITNESSING SUCH A HISTORICAL NIGHT'

Harnaaz Sandhu won Miss Universe 2021 title, after this Urvashi Rautela said - 'There is no religion greater than the nation'. here is video, please have a look.