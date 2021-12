'आप राजनीति में क्यों नहीं आतीं?', ममता बनर्जी के इस सवाल क्या बोलीं स्वरा भास्कर

Entertainment

मुंबई, 02 दिसंबर: देश के अभिनेता और अभिनेत्री अपनी राजनीतिक राय साझा करने या देश से संबंधित मुद्दों के बारे में बोलने से कतराते हैं। वो डरते हैं कि वे विवाद का कारण बन सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन सबसे अलग हैं। वह हमेशा राजनीति और देश से संबंधित मुद्दों के बारे में बोलने से खुद को रोकती नहीं हैं। ऐसा ही बुधवार (1 दिसंबर) को मुंबई में दिखा, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक कार्यक्रम में मिलने के लिए स्वरा भास्कर पहुंची। स्वरा भास्कर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ वाई.बी. में आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान कई बातें कीं।

#Watch| Actress Swara Bhaskar tells #WestBengal CM #MamataBanerjee in the interactive session in Mumbai, “There is a state which is distributing the UAPA and sedition charges as a prasad from a God we don’t want to pray to.” pic.twitter.com/oG756fiUpw