मलाइका अरोड़ा को देखकर बेकाबू हुई भीड़, एक्ट्रेस ने गुस्से में कुछ ऐसा कर डाला

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 16 जून: मलाइका अरोड़ा अकसर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। फिर बात चाहे एक्ट्रेस के फैशन सेंस की हो, या फिर उनके लाइफस्टाइल की.. एक्ट्रेस हर वक्त सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार मलाइका इन सब वजहों से नहीं, बल्कि किसी और ही कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल, मलाइका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई मलाइका को रुड बता रहा है, तो कोई एक्ट्रेस के गुस्से भरे अंदाज को खूब ट्रोल कर रहा है।

English summary

An instagram page shared a video of Malaika Arora, where she can be seen surrounded by her fans. The actress got angry over taking selfie by her fan.