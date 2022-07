'ऐसा लग रहा जैसे कल की बात हो...' 'मृत्युदंड' के 25 साल पूरे होने पर बोलीं माधुरी दीक्षित

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 12 जुलाई: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज भी लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से फैंस का दिल जीता है। एक्टिंग ही नहीं माधुरी डांस में भी एक्सपर्ट हैं। या यू कहें कि एक्ट्रेस ऑलराउंडर हैं। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार माधुरी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी फिल्म की झलक फैंस के साथ शेयर की है। माधुरी की पुरानी फिल्म की तस्वीरों ने एक बार फिर दर्शकों की पुरानी यादें ताजा कर दीं।

English summary

Madhuri Dixit's film 'Mrityudand' has completed 25 years. Actress shared a poster of her film with the fans, While sharing the photo, actress gave caption to her photo from film- Feels like yesterday. Gotta always strive to do our best. The journey continues…stay tuned.