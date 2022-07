Laal Singh Chaddha: आमिर खान ने फैंस को दिया एक और सरप्राइज, सोनू निगम की आवाज ने बनाया दीवाना

Introducing you to the loving and innocent world of Laal Singh Chaddha, in the voice of none other than Sonu Nigam :)https://t.co/hjpc7ogS9L #KahaniVideoSong #LaalSinghChaddha #AamirKhan #KareenaKapoorKhan @AKPPL_Official #AdvaitChandan pic.twitter.com/BwuQVLgTMg