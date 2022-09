केआरके को कोर्ट से मिली जमानत लेकिन अभी भी रहेंगे जेल में, आखिर क्या हो गया मामला

Entertainment

मुंबई, 7 सितंबरः एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान जो कि इंडस्ट्री में केआरके के नाम से जाने जाते हैं पिछले कुछ समय से सुर्खियों में छा हुए हैं। खबर है कि सबसे पहले केआरके को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि कई तरह के विवादों से घिरे रहने वाले केआरके के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार स्थानीय अदालत ने साल 2021 में छेड़छाड़ के मामले में कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को फिलहाल जमानत दे दी है। केआरके के खिलाफ ये मामला वर्सोवा पुलिस ने दर्ज किया था। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद केआरके फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि केआरके के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ किए गए विवादित ट्वीट से जुड़ा साल 2020 का एक मामला बोरीवली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है।

KRK got bail from the court but will still in jail know what happened with him