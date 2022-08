आखिर क्यों करीना को अपनी 'रूपा' नहीं बनाना चाहते थे आमिर खान? एक वीडियो देखकर बदला फैसला

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 4 अगस्त: करण जौहर के मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' के एपिसोड का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। करण जौहर का ये शो फैंस को कभी निराश नहीं करता। शो में अब अगले मेहमान आमिर खान और करीना कपूर नजर आने वाले हैं। दोनों की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' भी जल्द रिलीज होने जा रही है। ऐसे में करण जौहर के शो में फिल्म में करीना कपूर को रोल को लेकर आमिर खान ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक्टर ने करीना को लेकर कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर फैंस के भी होश उड़ गए। दरअसल, फिल्म में अपने अपोजिट रोल के लिए करीना कपूर आमिर खान की पहली पसंद बिल्कुल नहीं थी। करण जौहर से बातचीत में एक्टर ने इसकी वजह भी बताई है।

English summary

Aamir Khan and Kareena Kapoor's film Laal Singh Chaddha is going to release soon. Now the actor has made a big disclosure about Kareena's role in the film.