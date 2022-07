Khatron Ke Khiladi 12: आज से शुरू होगा रियलिटी शो, हेलीकॉप्टर से लटकेंगी टीवी की ये बहुएं

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 जुलाई: खतरनाक स्टंट और एडवेंचर से भरा शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने 12 सीजन के रूप में लौट रहा है। ये शो हमेशा से ही दर्शकों का पसंदीदा शो रहा है। निर्देशक रोहित शेट्टी शो को होस्ट कर रहे हैं और इसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका के केपटाउन में चल रही है। दर्शकों को इस शो का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। इस बार रियलिटी शो के इस सीजन में कुल 14 कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं।

आपस में टकराएंगी संस्कारी बहुएं

शो में टेलीविजन की दो सबसे पॉपुलर बहुएं आपस में टकराती हुई नजर आने वाली हैं। टेलीविजन एक्ट्रेस रुबीना दिलैक और सृति झा लंबे वक्त तक संस्कारी बहुओं का किरदार निभा चुकी हैं। ऐसे में दर्शकों के लिए इनका बदला हुआ रूप देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा।

इस चैनल पर होगा प्रसारित

रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी शो के दर्शकों के लिए खुशखबरी है। आज यानी 2 जुलाई से ये पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो कलर्स पर रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आज से हर हफ्ते शनिवार और रविवार को दर्शक खतरों के खिलाड़ी 12 का आनंद उठा सकेंगे।

ये कंटेस्टेंट ले रहे हैं हिस्सा

बताते चलें कि रियलिटी शो के इस सीजन में कुल 14 कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं। इनमें रुबीना दिलैक, प्रतीक सहजपाल, सृति झा, निशांत भट्ट, फैजल शेख, शिवांगी जोशी, जन्नत जुबैर, तुषार कालिया, मोहित मलिक, एरिका पैकर्ड, चेतना पांडे, कनिका मान, अनेरी वजानी और राजीव अदातिया शामिल हैं।

मुनव्वर फारूखी नहीं होंगे हिस्सा

बताते चलें कि कंगना रनौत के पॉपुलर शो लॉकअप के विजेता रहे मुनव्वर फाऱूखी भी पहले शो में हिस्सा लेने वाले थे। हालांकि, बाद में उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि वे शो का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ये खबर सुनकर फारूखी के फैंस मायूस हो गए।

English summary

Khatron Ke Khiladi is returning as its 12th season. The show has always been favorite of the audience. Director Rohit Shetty is hosting the show . The shooting is going on in Cape Town, South Africa.