KBC 14: अमिताभ ने मीराबाई चानू से क्यों कहा- 'आपने देश के लिए सोना ना जीता होता तो हम आपकी बात नहीं मानते'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 02 सितंबर। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 14वां सीजन अपने पूरे शबाब पर है, लोग इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। शो में जहां प्रतियोगीगण लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और जमकर धनराशि जीत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शो के वीकेंड स्पेशल में आने वाले सेलिब्रेटी भी लोगों को मनोरंजित कर रहे हैं। इस हफ्ते हॉट सीट पर भारत की दो अभूतपूर्व प्रतिभाएं नजर आएंगी, जो कि शो के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन संग काफी मस्ती भी करती नजर आएंगी।

English summary

Kaun Banega Crorepati 14 New Promo out. Amitabh Bachchan will be seen welcoming Commonwealth gold medal winners – boxer Nikhat Zareen and weightlifter Mirabai Chanu on KBC. In Prome- Amitabh say to Mirabai Chanu- 'If you had not won gold for the country, we would not have listened to you'? why, read details.